Eugenio Milizia, ingegnere informatico con oltre sessant’anni di esperienza nel settore ferroviario, afferma che la rete ferroviaria italiana è molto fragile e può essere protetta meglio. Per decenni ha lavorato sulla sicurezza dei treni e ha contribuito allo sviluppo dell’Ermts, un sistema di gestione e segnalamento ferroviario ormai adottato in tutta Europa. Recentemente, ha sottolineato che, grazie a tecnologie avanzate, è possibile rafforzare la protezione delle linee ferroviarie italiane.

Roma, 15 febbraio 2026 – Eugenio Milizia, si occupa di sicurezza ferroviaria da sessant'anni. Ingegnere informatico, uno dei padri dell'Ermts (European Rail Traffic Management System), il Safety-Critical System di gestione e segnalamento ferroviario, installato per la prima volta in Italia, che è diventato uno standard europeo e internazionale sul fronte della sicurezza dei treni. Origini tosco-pugliesi, ma con una lunga esperienza maturata fra Roma e Bologna, è stato uno dei pionieri della digitalizzazione delle Ferrovie dello Stato fin dagli anni 70. Ormai è uno stillicidio. Il ministro dei trasporti e le Ferrovie parlano, esplicitamente, di sabotaggi.

© Quotidiano.net - Sicurezza delle ferrovie. “La rete è fragilissima. Ma è possibile blindarla”

Il maltempo ha provocato danni alla rete ferroviaria calabrese oggi, 14 febbraio 2026, in particolare nella zona di Decollatura, dove alcuni binari sono stati parzialmente sventrati da frane e alluvioni.

