Sicurezza delle ferrovie La rete è fragilissima Ma è possibile blindarla
Eugenio Milizia, ingegnere informatico con oltre sessant’anni di esperienza nel settore ferroviario, afferma che la rete ferroviaria italiana è molto fragile e può essere protetta meglio. Per decenni ha lavorato sulla sicurezza dei treni e ha contribuito allo sviluppo dell’Ermts, un sistema di gestione e segnalamento ferroviario ormai adottato in tutta Europa. Recentemente, ha sottolineato che, grazie a tecnologie avanzate, è possibile rafforzare la protezione delle linee ferroviarie italiane.
Roma, 15 febbraio 2026 – Eugenio Milizia, si occupa di sicurezza ferroviaria da sessant’anni. Ingegnere informatico, uno dei padri dell’Ermts (European Rail Traffic Management System), il Safety-Critical System di gestione e segnalamento ferroviario, installato per la prima volta in Italia, che è diventato uno standard europeo e internazionale sul fronte della sicurezza dei treni. Origini tosco-pugliesi, ma con una lunga esperienza maturata fra Roma e Bologna, è stato uno dei pionieri della digitalizzazione delle Ferrovie dello Stato fin dagli anni 70. Ormai è uno stillicidio. Il ministro dei trasporti e le Ferrovie parlano, esplicitamente, di sabotaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Maltempo in Calabria, danni anche alla rete ferroviaria. «Lavoriamo per la messa in sicurezza delle
Il maltempo ha provocato danni alla rete ferroviaria calabrese oggi, 14 febbraio 2026, in particolare nella zona di Decollatura, dove alcuni binari sono stati parzialmente sventrati da frane e alluvioni.
