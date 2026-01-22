Ferrovie AFontana | T2 Malpensa – Gallarate potenzia rete connessioni in Lombardia

Ferrovie, A. Fontana annuncia il potenziamento della linea T2 Malpensa-Gallarate, migliorando le connessioni in Lombardia. Questa iniziativa mira a rafforzare l’accessibilità alla zona aeroportuale e a facilitare gli spostamenti sul territorio, contribuendo a un sistema di trasporto più efficiente e integrato. La scelta di potenziare questa tratta rappresenta un passo importante per lo sviluppo della mobilità regionale e il miglioramento dei servizi ai cittadini.

(Adnkronos) – "Il nuovo collegamento ferroviario potenzia la rete di connessioni in Lombardia e migliora ulteriormente l'accessibilità a Malpensa. Come Regione abbiamo fortemente creduto in questo progetto, da un lato stanziando risorse importanti e dall'altro attuando un lavoro politico-istituzionale che ha consentito di ottenere i finanziamenti e il sostegno anche da parte dell'Unione europea, sempre.

