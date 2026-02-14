Maltempo in Calabria danni anche alla rete ferroviaria Lavoriamo per la messa in sicurezza delle

Il maltempo ha provocato danni alla rete ferroviaria calabrese oggi, 14 febbraio 2026, in particolare nella zona di Decollatura, dove alcuni binari sono stati parzialmente sventrati da frane e alluvioni. La forte pioggia ha fatto scivolare terreni e bloccare alcuni treni, lasciando i pendolari in difficoltà. Le ferrovie stanno intervenendo con lavori di riparazione per ripristinare il servizio il prima possibile.

Calabria, Maltempo e Rete Ferroviaria in Ginocchio: Lavori in Corso tra Fragilità e Investimenti. Un’ondata di maltempo ha colpito la Calabria nella giornata di oggi, 14 febbraio 2026, causando danni significativi alla rete ferroviaria, in particolare nella zona di Decollatura. L’esondazione del fiume Amato ha interrotto la circolazione ferroviaria, mettendo in difficoltà i collegamenti e richiedendo un immediato intervento di Ferrovie della Calabria Srl per la messa in sicurezza delle linee e l’attivazione di servizi sostitutivi. L’Emergenza e l’Esondazione del Fiume Amato. La situazione di emergenza si è manifestata nel pomeriggio odierno, con l’esondazione del fiume Amato nelle aree del Raventino e del Savuto.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’ondata di maltempo che nelle ultime ore sta interessando il territorio cittadino, con raffiche di vento intense e mareggiate lungo la costa, ha costretto i tecnici comunali a intervenire senza sosta per mettere in sicurezza edifici, strade e infrastrutture sia nel centro che nelle periferie di Reggio Calabria.

A Pomezia, a causa delle recenti condizioni meteorologiche, la Torre Civica ha riportato alcuni danni superficiali.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.