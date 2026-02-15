Sicilia | Calenda ' impegno La Vardera ottima notizia lavoreremo insieme'

Il ministro Calenda ha annunciato che lavorerà con La Vardera, dopo aver condiviso battaglie contro la corruzione e per la trasparenza in Sicilia. Lo ha detto in una conferenza stampa, sottolineando che questa collaborazione potrebbe portare a progetti concreti sul territorio. La Vardera, noto per il suo impegno nelle inchieste giornalistiche, ha recentemente portato alla luce casi di mala gestione pubblica nell’isola.

Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Con La Vardera abbiamo fatto importanti battaglie insieme sulla legalità e la trasparenza. Il fatto che voglia impegnarsi per la sua regione mi sembra un'ottima notizia. Lavoreremo insieme per la Sicilia". Lo dice Carlo Calenda.