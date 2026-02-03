Nuovo coraggio per la Sicilia | i commissari regionali chiedono unità e progetti concreti per il rilancio dell’isola

I nuovi commissari regionali in Sicilia chiedono di mettere da parte le divisioni e lavorare insieme per riavviare l’isola. Dopo la riforma che ha cambiato le regole delle autorità di controllo, i commissari invitano a progetti concreti e azioni rapide. L’obiettivo è riprendere il cammino dello sviluppo, superando le polemiche e concentrandosi su un vero cambio di passo.

I nuovi commissari regionali della Sicilia, nominati in seguito alla riforma del governo centrale che ha ridefinito il ruolo delle autorità di controllo nelle regioni a statuto speciale, hanno lanciato un appello urgente all’unità politica e sociale dell’isola, chiedendo un cambio di passo nel modo di affrontare il rilancio economico e sociale dell’intera area. Il comunicato, diffuso il 3 febbraio 2026 da fonti ufficiali del Dipartimento per le Politiche Regionali, non è un semplice invito alla collaborazione, ma una vera e propria chiamata alle armi per superare decenni di frammentazione istituzionale, mancanza di strategie a lungo termine e sprechi di risorse pubbliche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Dc Sicilia ha annunciato i nuovi commissari regionali, nominati dal vice segretario nazionale Gianpiero Samorì su proposta dei parlamentari locali.

A gennaio 2026, l'Europa si trova ad affrontare nuove sfide, con l'affievolirsi dei principi del diritto internazionale.

