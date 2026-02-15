Short track Jens van ‘t Wout fa doppietta nei 1500 metri alle Olimpiadi Azzurri a bocca asciutta

Jens van ‘t Wout ha vinto due medaglie nei 1500 metri di short track, lasciando gli italiani senza podio. La gara si è svolta al Forum di Assago, che ospita le discipline di velocità su ghiaccio durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un risultato che sorprende gli appassionati italiani, abituati a sperare in medaglie in questa specialità.

Calato il sipario sul programma di gare al Forum di Assago, la casa dello short track in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Uno schedule convulso e intenso in cui i 1500 metri maschili hanno regalato emozioni a profusione al termine. Serata negativa per l’Italia. Si sperava in un riscatto per Pietro Sighel, vista la penalità discutibile ricevuta sui 1000 metri. Non accompagnato da una buona stella il pattinatore trentino, vittima suo malgrado dell’imperizia dell’ucraino Oleh Handei e dell’olandese Friso Emons, con quest’ultimo a provocare (penalità) la caduta di Handei che ha travolto nella dinamica l’azzurro alle sue spalle. 🔗 Leggi su Oasport.it

