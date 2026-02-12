Jens van ‘T Wout ha vinto i 1000 metri di short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, regalando all’Olanda un’altra soddisfazione. La gara è stata emozionante: Dandjinou si è piazzato secondo, mentre Sighel è stato squalificato. La serata è stata memorabile per gli olandesi, con il successo che conferma la loro forza in questa disciplina.

Jens van ‘T Wout completa la memorabile serata per l’Olanda nelle gare di short track delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo il successo di Xandra Velzeboer nei 500 metri, arriva anche quello del connazionale nei 1000 metri. Un successo clamoroso quello di van ‘T Wout, che ha battuto in un arrivato tiratissimo il cinese Sun Long ed il sudcoreano Rim Jongun. Il grande sconfitto è sicuramente il canadese William Dandjinou rimasto clamorosamente giù dal podio. Dopo essere stato avanti per tutta la gara, nell’ultimo giro Dandjinou ha subito l’attacco di van ‘T Wout e da quel momento si è perso, venendo poi successivamente beffato anche da Sun e Rim, con il lettone Roberts Kruzbergs quinto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short Track, Van ‘T Wout trionfa nei 1000 metri. Dandjinou battuto, squalificato Sighel

