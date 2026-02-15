short track italia in finale nella staffetta femminile fuori gli azzurri nei 1500

L’Italia si è qualificata per la finale della staffetta femminile nello short track ai Giochi di Milano Cortina, dopo aver conquistato il passaggio grazie alla buona prestazione nelle batterie. La squadra azzurra ha dimostrato velocità e coordinazione sul ghiaccio, superando le avversarie dirette. Nel frattempo, gli uomini italiani sono usciti dai 1500 metri, lasciando spazio alle altre nazioni. La finale si svolgerà mercoledì 18, con le atlete italiane pronte a dare il massimo.

AGI - L' Italia si è qualificata per la finale della staffetta femminile dello short track dei Giochi olimpici di Milano Cortina che si disputerà mercoledì 18. Elisa Confortola, Chiara Betti, Arianna Sighel e Arianna Fontana si sono classificate seconde in semifinale (4'06"550) alle spalle dell'Olanda trascinata da Xandra e Michelle Velzeboer (4'06"299). Gli azzurri sono invece fuori dalla finale dei 1500 metri. Dopo la caduta di Pietro Sighel ai quarti di finale a seguito di un contatto con il pattinatore ucraino Handei, in semifinale sono stati eliminati anche Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser. 🔗 Leggi su Agi.it

