Mondiale Under 17 l’Italia conquista la medaglia di bronzo! Storico traguardo per la formazione di Favo che supera nella finalina il Brasile ai calci di rigore
Mondiale Under 17, l’Italia conquista la medaglia di bronzo! Gli Azzurrini superano il Brasile in una finalina emozionante e portano a casa il terzo posto nel torneo L’Italia Under 17 ha concluso il Mondiale con un risultato senza precedenti, conquistando il terzo posto, il miglior piazzamento di sempre per gli Azzurrini in questa competizione. La . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
