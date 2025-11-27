Mondiale Under 17 l’Italia conquista la medaglia di bronzo! Storico traguardo per la formazione di Favo che supera nella finalina il Brasile ai calci di rigore

27 nov 2025

