Sociale | approvato il contributo di 200 euro a persone fragili per spostarsi sul territorio comunale

La giunta comunale ha deciso di concedere un contributo di 200 euro a chi ha difficoltà a muoversi nel territorio. La misura, chiamata ‘Viaggio in tranquillità 2026’, ha l’obiettivo di aiutare le persone fragili a spostarsi più facilmente. Per questa iniziativa, il Comune ha stanziato 15mila euro e intende distribuire i fondi a circa 75 cittadini bisognosi.

Approvato dalla giunta comunale il bonus 'Viaggio in tranquillità 2026', per il quale l'amministrazione comunale ha messo a disposizione 15mila euro. La misura prevede un contributo una tantum di 200 euro per le persone fragili o in condizioni di difficoltà per motivi sanitari, residenti nel Comune, che hanno necessità di un servizio di trasporto. Per accedere al contributo sarà presto pubblicato un apposito bando pubblico. "Con questo contributo - dichiara l'assessore alle politiche socio sanitarie del Comune di Pisa Giovanna Bonanno - vogliamo offrire un aiuto concreto e immediato a chi vive in condizioni di fragilità.