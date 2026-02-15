Sgomento a Salve per la morte di un 33enne | Carnevale annullato

A Salve, Emanuele Greguccio, 33 anni, è morto improvvisamente ieri sera, lasciando la comunità senza parole. La sua scomparsa, causata da un malore improvviso, ha portato all’annullamento del Carnevale locale, evento molto atteso dai cittadini. La notizia si è diffusa rapidamente tra amici e vicini, che ricordano Greguccio come una persona sempre disponibile e impegnata nelle attività sociali del paese.

Il decesso del giovane, molto conosciuto in paese per il suo impegno sociale, dopo un improvviso malore poi degenerato. L'amministrazione rinvia ogni evento mentre si moltiplicano i messaggi di cordoglio SALVE – Sono ore di sgomento e incredulità nella comunità di Salve che piange la morte improvvisa di un 33enne, Emanuele Greguccio, molto noto in paese per il suo impegno nel sociale. Il giovane, nella giornata di ieri, ha accusato un malore venendo condotto in ospedale al "Vito Fazzi" di Lecce, dove le sue condizioni sono degenerate fino al decesso. Accertamenti tuttora in corso per chiarire l'accaduto e le cause.