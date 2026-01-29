A San Pier Niceto, i corpi di Giuseppe e Devis Pino sono stati trovati crivellati di colpi nei boschi. La comunità è sotto shock per la morte dei due fratelli, che gestivano insieme una ditta edile. La polizia indaga per chiarire cosa sia successo.

Giuseppe e Devis Pino erano due fratelli molto uniti anche nella professione, la ditta edile individuale intestata al più grande. Entrambi erano sposati con figli. Provenienti da una famiglia molto apprezzata, sono sempre stati due grandi e seri lavoratori sin da giovanissimi. Legati al movimento religioso dei testimoni di Geova, hanno sempre mantenuto un profilo discreto e riservato,. Anche se non erano soliti partecipare alle iniziative organizzate in paese erano comunque ben integrati nel contesto sociale. A chiarire il mistero dovranno quindi essere gli inquirenti. I carabinieri sino a tarda notte hanno ascoltato incaserma a Patti una persona che normalmente andava a caccia con Antonio Gatani, una delle tre persone trovate morte nel bosco vicino Montagnareale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Crivellati di colpi nei boschi, sgomento a San Pier Niceto per la morte dei fatelli Pino

Approfondimenti su San Pier Niceto Fratelli Pino

A San Pier Niceto, i residenti sono sotto shock.

Questa mattina, i carabinieri hanno scoperto i corpi di tre cacciatori nel bosco di Montagnareale, nei Nebrodi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su San Pier Niceto Fratelli Pino

Argomenti discussi: Messina, trovati tre cadaveri crivellati di colpi nel bosco di Montagnareale: indagini in corso; Messina, 3 cadaveri crivellati di colpi trovati in bosco Montagnareale; Comunicazione Italiana; Tre cadaveri crivellati di colpi trovati in un bosco nel Messinese: erano tutti cacciatori.

Messina, orrore nei boschi di Montagnareale: rinvenuti tre cadaveri crivellati di colpiCadaveri crivellati di colpi a Messina: tre uomini trovati senza vita nei boschi di Montagnareale, indagini a tutto campo. notizie.it

Crivellati di colpi nei boschi, sgomento a San Pier Niceto per la morte dei fatelli PinoI loro corpi senza vita sono stati trovati ieri pomeriggio insieme con quello dell'82enne Antonino Gatani. Secondo alcune indiscrezioni, quest'ultimo non conosceva Giuseppe e Devis ... msn.com

ASD San Pier Niceto - La Cantera Futbol Domenica 25 Gennaio alle ore 15:00 Campo Sportivo Comunale di San Pier Niceto Forza Samperi #nicetotv #sanpierniceto #forzasamperi #asdsanpierniceto #nuisemuusamperi - facebook.com facebook