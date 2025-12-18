Incidente mortale sgomento a Narni per la morte di Franco e Rita
Il tragico incidente verificatosi nella tarda mattinata di giovedì 18 dicembre a Santa Lucia di Narni ha sconvolto la comunità. Due vite si sono spezzate in modo improvviso, lasciando dolore e sgomento tra amici e familiari. La notizia della perdita di Franco e Rita ha suscitato grande tristezza, mentre le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.
Le due persone decedute nell'incidente verificatosi nella tarda mattinata di giovedì 18 dicembre a Santa Lucia di Narni, hanno un nome. Si tratta dei coniugi Franco Bontempo di 80 anni e Rita Cecchini di 75. I due stavano facendo ritorno a casa ed erano praticamente arrivati quando è accaduta la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
