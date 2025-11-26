Sfonda la vetrina di un negozio con calci e pugni poi scappa con la cassa Arrestato dalla Volante
L'allarme l'ha dato la commessa di un bar di Pescaiola. Ha sentito un forte rumore provenire dall’esterno, in prossimità del vicino negozio di elettronica, e ha allertato il 112. In pochi minuti sul posto è arrivata una Volante della polizia. Erano circa le 12 di lunedì 24 novembre. In effetti la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
