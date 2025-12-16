La Leon blocca il Chievo e fa un favore alla capolista Folgore
La sfida tra Leon e Chievo si trasforma in un'alleanza inaspettata: la Leon blocca il Chievo, favorendo la capolista Folgore Caratese. Un gesto di solidarietà tra le squadre brianzole di Serie D che, più che una semplice partita, si rivela un'azione strategica nel campionato.
Un “patto” di mutuo aiuto tra le due squadre brianzole di serie D. O meglio, è la Leon a fare un bel regalo alla Folgore Caratese che gioca regolarmente alle 14.30, ma non va oltre l’1-1 nel big match contro il Brusaporto. Gli azzurri giocano una gara gagliarda, ma vanno sotto con una sorta di tiro-cross di Austoni al 73’. Sarebbe una beffa, ma ristabilisce la parità il gol in mischia di Piantoni che lascia le cose così com’erano alla vigilia con i tre punti di margine a favore della Folgore. Ma il capolavoro lo compie la Leon che ferma il Chievo. Il posticipo del tardo pomeriggio è deciso da una punizione di Bolis che apre le danze, le chiude El Kadiri (foto) a tempo scaduto. Ilgiorno.it
L'incredibile figuraccia del portiere dell'Alessandria
La Leon blocca il Chievo e fa un favore alla capolista Folgore - O meglio, è la Leon a fare un bel regalo alla Folgore Caratese che gioca regolarmente alle 14. ilgiorno.it
Bonseri sblocca la Leon. Folgore beffata dal Chievo - Il primo round della lotta al vertice del girone B di Serie D dice Chievo Verona che sbanca lo Sportitalia Village dando vita a una prestazione di raro cinismo offensivo. ilgiorno.it
Coming Soon Un Potenza "Epico" in 10 blocca il Catania di Caturano. Stasera alle 19 in diretta torna "Lunedì da Leoni" Stasera ore 19.00 torna in diretta su Voci in Gioco il format "Lunedì da Leoni". In trasmissione, oltre che di un Po - facebook.com facebook