la leon blocca il chievo e fa un favore alla capolista folgore

La sfida tra Leon e Chievo si trasforma in un'alleanza inaspettata: la Leon blocca il Chievo, favorendo la capolista Folgore Caratese. Un gesto di solidarietà tra le squadre brianzole di Serie D che, più che una semplice partita, si rivela un'azione strategica nel campionato.

Un “patto” di mutuo aiuto tra le due squadre brianzole di serie D. O meglio, è la Leon a fare un bel regalo alla Folgore Caratese che gioca regolarmente alle 14.30, ma non va oltre l’1-1 nel big match contro il Brusaporto. Gli azzurri giocano una gara gagliarda, ma vanno sotto con una sorta di tiro-cross di Austoni al 73’. Sarebbe una beffa, ma ristabilisce la parità il gol in mischia di Piantoni che lascia le cose così com’erano alla vigilia con i tre punti di margine a favore della Folgore. Ma il capolavoro lo compie la Leon che ferma il Chievo. Il posticipo del tardo pomeriggio è deciso da una punizione di Bolis che apre le danze, le chiude El Kadiri (foto) a tempo scaduto. Ilgiorno.it

