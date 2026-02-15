Arezzo si appresta a vivere una settimana decisiva, dopo sette giorni di tensioni e incontri tra le forze politiche. Da una parte, i membri di sinistra discutono animatamente, mentre dall’altra, Donati si impegna in corse politiche e confronti pubblici. Nel frattempo, i rappresentanti di destra osservano con attenzione, pronti a intervenire. La città si divide tra parole e azioni, mentre si avvicinano le decisioni più importanti.

Oh Arezzo, preparati: questa è la settimana delle chiacchiere che diventano decisioni. o almeno così dicono. Da lunedì 16 febbraio il calendario segna rosso, perché nel centrosinistra c’è l’assemblea del Partito Democratico che deve tirar fuori un nome buono per Palazzo Cavallo. Un nome che poi la coalizione si prende altri sette giorni per ufficializzare. Sette giorni ancora. Una settimana intera di riunioni, telefonate, caffè lunghi e comunicati pieni di parole come “autorevole”, “inclusiva”, “visione”. Da ‘ Arezzo Partecipa ’ fanno sapere che non stanno fermi, eh. “Non è inerzia”, dicono, “si lavora tutti i giorni”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Sette giorni di pensieri e manovre: a sinistra si rimugina, Donati corre, a destra si guarda

