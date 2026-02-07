A Sanremo i compagni Benigni e Cucciari sì Pucci no | è troppo di destra L’ultimo delirio della sinistra

A Sanremo, il pubblico ha assistito a un episodio curioso: mentre Roberto Benigni e Geppi Cucciari sono stati applauditi, Pucci è stato fischiato e criticato per le sue posizioni di destra. La polemica si infiamma tra chi difende la libertà di espressione e chi invece giudica inaccettabile il suo modo di parlare, soprattutto in un evento così grande. La serata si chiude con un fermento che non si spegne facilmente.

Far ridere è difficile, di suo. Far ridere se si viene considerati “raccomandati” dalla politica, di più. Se poi l’accusa è di essere di destra, non ne parliamo. Quello che era accaduto negli anni scorsi con i vari P aolo Rossi, Roberto Benigni, Geppy Cucciar i, comici considerati, a dir poco, vicino alla sinistra, sta accadendo quest’anno con Andrea Pucci, colpevole di non aver militato nella parte giusta. La sinistra, che aveva osannato, in nome della libertà di espressione, di satira e di comizio, i suoi comici prediletti, che negli anni berlusconiani hanno fatto carne da macello del Cavaliere sul palco della rassegna musicale, oggi parlano di Pucci come di “una tassa alla Meloni” da pagare, dopo che il conduttore, Carlo Conti, ha annunciato che l’artista milanese affiancherà Lillo Petrolo sul palco del Festival in due serate del 76esima edizione Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - A Sanremo i “compagni” Benigni e Cucciari sì, Pucci no: è troppo di destra. L’ultimo delirio della sinistra Approfondimenti su Sanremo Compagni Sanremo 2026, Carlo Conti sceglie Andrea Pucci oltre a Lillo come co-conduttore: "Sono unico comico di destra" Carlo Conti ha scelto Andrea Pucci come co-conduttore di Sanremo 2026, accanto a Lillo. “Anche Sanremo è diventato TeleMeloni? Ci spieghino la scelta del comico Andrea Pucci, è palesemente di destra, fascista e omofobo”: così Pd vigilanza Rai Il Festival di Sanremo torna sotto i riflettori dopo l’annuncio di Carlo Conti: Andrea Pucci sarà uno dei co-conduttori. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Sanremo Compagni Argomenti discussi: Svelati i duetti di Sanremo. Conti: Sarà una serata piena di sorprese; Sanremo 2026, Angelica Bove: 'Solitudine mi protegge da mondo esterno'; Michele Mari, a cena con la morte; Sanremo 2026: svelati i duetti e le cover. Carlo Conti promette una serata di contaminazioni straordinarie. Pucci fascio razzista a Sanremo, l’ossessione sinistra per TeleMeloni: gli ospiti vanno bene solo se ‘compagni’Ieri, a Dritto e Rovescio, Giorgia Meloni ha definito la sinistra disperata e a corto di argomenti, poichè costretta ad attaccarsi a qualsiasi cosa per provare a fare Opposizione. E negli ultimi t ... strettoweb.com ORTONA- Sulla strada verso Sanremo il maestro Enrico Melozzi si è fermato in città e ha visitato il Teatro Tosti ex Vittoria diretto dalla Compagnia dell'Alba definendolo :" Un gioiello della cultura abruzzese. Una grande emozione". Teatro F. P. Tosti Ortona Co facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.