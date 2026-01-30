Se l' avessi data a destra e sinistra | un' ex Letterina si difende dalle accuse di Corona

Ludmilla Radchenko si difende dalle accuse di Fabrizio Corona e chiarisce la sua versione dei fatti. L’ex Letterina spiega di aver deciso di lasciare il mondo dello spettacolo perché non crede più nel sistema, che definisce poco meritocratico. Corona aveva insinuato qualcosa su di lei, ma lei respinge ogni accusa, ribadendo di aver sempre agito con integrità. La vicenda ha riacceso le polemiche nel mondo della televisione italiana.

Ludmilla Radchenko respinge le insinuazioni di Fabrizio Corona, difende la propria integrità e racconta perché ha scelto di lasciare un sistema dello spettacolo che definisce poco meritocratico Il mondo della televisione italiana torna a tremare sotto i colpi di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi ha recentemente lanciato pesanti insinuazioni su uno dei pilastri di Mediaset, Gerry Scotti, ipotizzando presunti rapporti privilegiati con alcune Letterine ai tempi del quiz Passaparola. Tra le protagoniste di quell'epoca emerge la voce di Ludmilla Radchenko, oggi artista di successo, che è intervenuta pubblicamente per fare chiarezza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

