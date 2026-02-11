La proposta di un’azienda unica nei trasporti pubblici torna a circolare, con l’idea che la Corte dei Conti abbia già indicato come fare. Secondo alcuni, bisogna riprendersi Seta, la società che gestisce il trasporto nella regione, e mettere in campo misure di controllo pubblico più solide. La Corte dei Conti ha già suggerito come fare, con patti e prescrizioni statutarie che garantiscano maggiore trasparenza e gestione pubblica. Ora si aspetta solo di mettere in pratica queste indicazioni.

"Abbiamo la fortuna che la Corte dei Conti ha già suggerito le i modi per garantire il controllo pubblico delle aziende del trasporto pubblico, sia tramite patti sia tramite prescrizioni statutarie: questo è il primo pilastro da cui ci si può muovere". Il sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro, nonché vicesegretario del Pd provinciale e coordinatore Anci – interpellato dal Carlino sul tema – indica la strada maestra per riequilibrare i rapporti di forza nell’ottica di un’ipotetica azienda unica del trasporto pubblico evitando che sia ‘Bologna-centrica’. È la missione che devono portare a termine i comuni del bacino di Reggio e Modena servito da Seta – di cui sono soci – se non vogliono contare come il due di briscola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ipotesi azienda unica trasporti: "Prima ‘riprendiamoci’ Seta. Ce lo indica la corte dei Conti"

Approfondimenti su Seta Trasporti

La creazione di un'azienda unica dei trasporti regionali in Emilia-Romagna ha incontrato ostacoli legali, con la Corte dei Conti che ha espresso dubbi sulla fattibilità del progetto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Seta Trasporti

Argomenti discussi: L’ipotesi azienda unica trasporti: Prima ‘riprendiamoci’ Seta. Ce lo indica la corte dei Conti; La storica sede Rai di Firenze in vendita, tra critiche e timori di speculazione; A Dunkerque si combatte la battaglia per l’alluminio; Hydro, nuovo incendio. Danni pesanti e produzione ferma: Fino a dieci settimane per il ripristino. Ipotesi cassa integrazione.

Natale silura l’ipotesi Asl unica. Un sistema genovacentrico. Il territorio non conterà nienteIl consigliere Pd contro la bozza di riforma. Dal Cal parere consultivo ma il testo si può rivedere. E ironizza sull’entità del risparmio: Si parla di 248mila euro. In cambio perdiamo l’autonomia ... lanazione.it

Seta, azienda unica: fumata nera. La Regione tiene coperto il piano. E i Comuni soci non si fidanoIncontro tra l’assessora Priolo e le agenzie emiliano romagnole. Bologna spinge, ma è stallo. In ballo la necessità di prorogare i termini per le gare internazionali al 2028 e prendere tempo. msn.com

“I maltrattamenti prima del femminicidio”, l’ipotesi degli investigatori sul caso di Federica Torzullo. Qui di seguito il link all'articolo >>> https://www.ilsipontino.net/i-maltrattamenti-prima-del-femminicidio-lipotesi-degli-investigatori-sul-caso-di-federica-torzullo/ - facebook.com facebook