Sesto Fiorentino Incendio al Centro Commerciale | Evacuazione e Sicurezza Garantita Indagini in Corso sulle Cause

Un incendio scoppiato sabato 14 febbraio 2026 al centro commerciale di Sesto Fiorentino ha costretto le persone a evacuare l’edificio. Le fiamme si sono originate al primo piano, provocando una vasta nube di fumo visibile da lontano. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute immediatamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza i clienti e il personale. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incendio, mentre le operazioni di spegnimento sono terminate.

Sesto Fiorentino, Incendio in un Centro Commerciale: Evacuazione e Verifiche di Sicurezza. Un incendio si è sviluppato sabato 14 febbraio 2026 al primo piano di un centro commerciale di Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. L'allarme è scattato intorno alle 13:50, portando all'evacuazione immediata dell'edificio. Le verifiche dei vigili del fuoco hanno escluso pericoli strutturali e l'attività è ripresa regolarmente nel pomeriggio. L'incendio ha riguardato principalmente la zona ristorazione, ma le cause sono ancora in fase di accertamento. Pronto Intervento dei Vigili del Fuoco. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti in Viale Redi, una zona trafficata di Sesto Fiorentino, con tre squadre e due autobotti.