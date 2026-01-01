Cane intrappolato in una recinzione salvato dai vigili del fuoco
Il 1 gennaio 2026, i Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti a Casciana Terme, in Via Don Camillo Mostardi, per soccorrere un cane rimasto intrappolato in una recinzione. L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza dell’animale e consentirne la liberazione. L’intervento si è svolto senza complicazioni, evidenziando l’importanza dell’attività di soccorso in situazioni di emergenza con gli animali.
Casciana Terme, 1 gennaio 2026 – I Vigili del Fuoco del Comando di Pisa sono intervenuti in Via Don Camillo Mostardi in Località Collemontanino nel Comune di Casciana Terme per soccorrere un cane. Un pastore fonnese, è rimasto incastrato per una zampa su una recinzione alta 4 metri. La squadra dei vigili del fuoco è riuscita a liberare il cane, affidandolo poi incolume al proprietario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
