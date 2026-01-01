Cane intrappolato in una recinzione salvato dai vigili del fuoco

Il 1 gennaio 2026, i Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti a Casciana Terme, in Via Don Camillo Mostardi, per soccorrere un cane rimasto intrappolato in una recinzione. L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza dell’animale e consentirne la liberazione. L’intervento si è svolto senza complicazioni, evidenziando l’importanza dell’attività di soccorso in situazioni di emergenza con gli animali.

Casciana Terme, 1 gennaio 2026 – I Vigili del Fuoco del Comando di Pisa sono intervenuti in Via Don Camillo Mostardi in Località Collemontanino nel Comune di Casciana Terme per soccorrere un cane. Un pastore fonnese, è rimasto incastrato per una zampa su una recinzione alta 4 metri. La squadra dei vigili del fuoco è riuscita a liberare il cane, affidandolo poi incolume al proprietario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cane intrappolato in una recinzione, salvato dai vigili del fuoco Leggi anche: Nembro, cane intrappolato a 5 metri di profondità: salvato dai vigili del fuoco Leggi anche: Firenze: cane intrappolato in un canale di scolo, salvato dai vigili del fuoco (foto) Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cane salvato da una situazione di pericolo pronto per nuova vita. Cane intrappolato in una recinzione, salvato dai vigili del fuoco - Casciana Terme, l’animale era rimasto bloccato a 4 metri d’altezza dalla strada. lanazione.it

Nembro, cane intrappolato a 5 metri di profondità: salvato dai vigili del fuoco - L’animale, una femmina di nome Laika, era impegnato in una battuta di caccia al cinghiale. ecodibergamo.it

Nembro: cane intrappolato in una buca salvato dai vigili del fuoco - Alle 11 di stamattina le Squadre del distaccamento di Gazzaniga e la Squadra Usar (Urban Search And Rescue) del Comando di ... bergamo.corriere.it

Dopo 40 ore di ricerche, un uomo sente dei lamenti sotto terra e scopre il suo cane intrappolato in una tana di volpe. Un salvataggio carico di emozione. - facebook.com facebook

#Masua Un intervento tempestivo degli specialisti #SAF ha permesso di recuperare un #cane da caccia intrappolato su una parete rocciosa nell'ex località mineraria di #Iglesias x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.