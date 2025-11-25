Nembro cane intrappolato a 5 metri di profondità | salvato dai vigili del fuoco

Ecodibergamo.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I SOCCORSI. L’animale era spaventato, ma in buone condizioni: si è infilato in una fessura tra terreno e roccia ed è rimasto bloccato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

