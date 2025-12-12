Italiano incrocia le dita verso Bologna Juve | Mi auguro che lui ci sia ma ha ancora problemi Poi elogia così Bernardeschi dopo la doppietta!

L'allenatore del Bologna si prepara alla sfida contro la Juventus, esprimendo speranze sulla presenza di un giocatore chiave nonostante alcuni problemi fisici. Nel frattempo, ha elogiato Bernardeschi per la sua doppietta, sottolineando l'importanza del suo contributo in vista dell'incontro di domenica al Dall’Ara.

Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato così in vista del match contro la Juve di domenica al Dall’Ara. Le sue parole. Ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del suo Bologna contro il Celta Vigo decisa dalla doppietta di Bernardeschi, Vincenzo Italiano ha rilasciato queste dichiarazioni. Domenica alle 20.45 ci sarà il match al Dall’Ara contro la Juventus. PAROLE – «Credo che oggi la squadra si sia espressa in maniera eccezionale, soprattutto dopo lo svantaggio. Ribaltare questa squadra e non concedere niente.è una delle partite migliori da quando sono a Bologna per personalità, maturità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com