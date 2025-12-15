Mistero sull’Adda dal fiume in secca riaffiora un cadavere | non si sa di chi sia né come sia morto
L'Adda in secca a Paderno d'Adda ha portato alla luce un cadavere di fronte a un mistero irrisolto. Restano sconosciute l'identità della vittima e le cause della morte, alimentando incertezza e interrogativi tra le autorità e la comunità locale.
Paderno d'Adda (Lecco), 15 dicembre 2025 – L' Adda in secca ha restituito il cadavere di un uomo. Non si sa chi sia, né come sia morto e nemmeno quando. Il corpo è stato recuperato in avanzato stato di decomposizione. A trovare la salma sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco. Approfittando del livello del fiume basso e dall'assenza di corrente forte per la poca acqua presente, i vigili del fuoco stavano cercando un uomo scomparso a settembre e mai più rintracciato. Il ritrovamento. Durante la perlustrazione dei punti solitamente meno accessibili, lungo la forra dell'Adda, hanno individuato una salma, verosimilmente non di chi stavano cercando. Ilgiorno.it
