Mistero sull’Adda dal fiume in secca riaffiora un cadavere | non si sa di chi sia né come sia morto

Paderno d'Adda (Lecco), 15 dicembre 2025

Paderno d'Adda (Lecco), 15 dicembre 2025 – L' Adda in secca ha restituito il cadavere di un uomo. Non si sa chi sia, né come sia morto e nemmeno quando. Il corpo è stato recuperato in avanzato stato di decomposizione. A trovare la salma sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco. Approfittando del livello del fiume basso e dall'assenza di corrente forte per la poca acqua presente, i vigili del fuoco stavano cercando un uomo scomparso a settembre e mai più rintracciato. Il ritrovamento. Durante la perlustrazione dei punti solitamente meno accessibili, lungo la forra dell'Adda, hanno individuato una salma, verosimilmente non di chi stavano cercando. Ilgiorno.it

