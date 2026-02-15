La Correggese affronta oggi la Pro Palazzolo sul campo avversario, dopo aver perso l’ultima partita per un infortunio di alcuni giocatori chiave. La squadra biancorossa cerca punti importanti per migliorare la posizione in classifica e rilanciarsi nel campionato. La partita inizia alle 14,30 e si gioca in un clima di grande tensione tra le due tifoserie.

La 24ª giornata di Serie D vede oggi la Correggese sul campo della Pro Palazzolo, con fischio d’inizio alle 14,30. La formazione bresciana allenata da Stefano Bono, 46 anni, giocatore della Reggiana nelle due stagioni dal 2002 al 2004, occupa l’ottava posizione in classifica con 34 punti ed è praticamente tranquilla e senza ambizioni particolari; ha infatti giocato un girone d’andata d’alto livello, per poi calare nettamente in quello di ritorno. In ogni caso ha appena pareggiato con la Pistoiese e in stagione ha battuto sia il Lentigione sia il Piacenza: il suo bomber è Anthony Minessi, 9 gol senza rigori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie d: i biancorossi giocano sul campo della pro palazzolo. La Correggese sfida l’ex granata Stefano Bono

Nella recente sfida di Serie D, la Cittadella Vis Modena ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro la Correggese, consolidando la propria posizione.

La Correggese ha annunciato l’arrivo di Formato, che arriva dalla Cittadella.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.