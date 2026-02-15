Serie C Dhelios cede il passo alla quotatissima Pallavolo Milani

Dhelios perde contro Pallavolo Milani a Rende, confermando il pronostico. La squadra locale ha dominato la partita, approfittando di alcune imprecisioni degli avversari e conquistando così una vittoria convincente davanti al proprio pubblico.

Quattro giornate al termine e calendario avaro di partite agevoli: nel prossimo turno, domenica 22 febbraio, la Dhelios giocherà a Cinquefrondi Pronostici rispettati a Rende. L’Amaro Dhelios in formato ridotto cede il passo in casa della quotatissima Pallavolo Milani. Al Palaeuropa è successo dei locali. Questi i set: 25-19 25-21 25-17. I ragazzi amaranto pagano una settimana difficile. Giocano tre set speculari. Equilibrati fino a un certo punto degli stessi per poi vedere spiccare il volo agli avversari. L’arma in più per la Milani sono stati attacchi cinici e concentrati. Bande determinanti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

La Dhelios, in trasferta a Corigliano, subisce una sconfitta contro la Sprovieri Volley.

La Dhelios incassa una sconfitta pesante in casa della New Hospital Paola.

