Serie C Dhelios cede il passo alla quotatissima Pallavolo Milani
Dhelios perde contro Pallavolo Milani a Rende, confermando il pronostico. La squadra locale ha dominato la partita, approfittando di alcune imprecisioni degli avversari e conquistando così una vittoria convincente davanti al proprio pubblico.
Quattro giornate al termine e calendario avaro di partite agevoli: nel prossimo turno, domenica 22 febbraio, la Dhelios giocherà a Cinquefrondi Pronostici rispettati a Rende. L’Amaro Dhelios in formato ridotto cede il passo in casa della quotatissima Pallavolo Milani. Al Palaeuropa è successo dei locali. Questi i set: 25-19 25-21 25-17. I ragazzi amaranto pagano una settimana difficile. Giocano tre set speculari. Equilibrati fino a un certo punto degli stessi per poi vedere spiccare il volo agli avversari. L’arma in più per la Milani sono stati attacchi cinici e concentrati. Bande determinanti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Serie C, Dhelios cede il passo in trasferta alla Sprovieri Volley
La Dhelios, in trasferta a Corigliano, subisce una sconfitta contro la Sprovieri Volley.
Serie C, Dhelios cede il passo alla New Hospital Paola: finisce 3-1
La Dhelios incassa una sconfitta pesante in casa della New Hospital Paola.
Serie C Volley, Amaro Dhelios Volley sfida Pallavolo Milani: la presentazione del matchSfida dura e competitiva per l’Amaro Dhelios impegnata al Palazzetto dello Sport, Palaeuropa di Rende. Gara contro la super competitiva Pallavolo Milani. Cinque giornate al termine e reggini vogliosi ... strettoweb.com
Gli ultimi giallorossi a scendere in campo nel weekend saranno i ragazzi della Serie C maschile! Dopo la bella vittoria ottenuta in trasferta contro la Pallavolo Milani, si torna in casa al PalaValentia per sfidare la Luck Tigano.