Serie C | il Benevento rallenta il Catania non ne approfitta In testa nel girone C tutto invariato

Il Benevento ha rallentato la sua corsa, mentre il Catania non è riuscito a sfruttare questa occasione, lasciando invariata la classifica nel girone C di Serie C. I sanniti avevano perso terreno dopo il pareggio contro il Monopoli, ma il Catania non ha saputo approfittarne vincendo contro la Juve Stabia. Nel frattempo, Latina e Siracusa si sono portate avanti con risultati positivi, mentre la Salernitana ha subito un pareggio nel derby con la Cavese, finito 1-1. Il Foggia, invece, attraversa un momento difficile, con diverse sconfitte consecutive.

Sabato dedicato interamente al girone C, che vedrà il suo unico posticipo domani sera (Altamura-Potenza). Ecco quanto accaduto. Le prime tre pareggiano tutte. E chi sorride, ovviamente, è il Benevento che mantiene immutato il suo vantaggio sul secondo posto. Dopo 5 vittorie di fila, la capolista fa 1-1 col Latina ma quella che sembrava una delusione ha alla fine un retrogusto dolce. Nella sfida tra il migliore e il peggiore attacco del girone, il Latina la sblocca col solito Parigi (suoi 10 gol sui 19 di squadra) e viene raggiunto da Tumminello (devastante, 8 gol, nella gestione Floro Flores). I ragazzi di mister Gangoni ci credono, poi nel secondo tempo accusano il colpo e la capolista ne approfitta. Niente da fare per il Certaldo, la ripresa cambia tutto Nel secondo tempo, il Certaldo subisce il ritorno della capolista, che approfitta delle difficoltà avute dai padroni di casa. Testa a testa Benevento-Catania, conteranno i dettagli: vietato specchiarsi In un delicato testa a testa tra Benevento e Catania, i dettagli faranno la differenza.