Questa sera le squadre pratesi scendono in campo con l’obiettivo di portare a casa altri punti e mantenere vivo il corsa ai playoff. L’Union gioca a Livorno, mentre i Dragons affrontano una partita in casa. Entrambe vogliono confermare il buon momento e non vogliono perdere terreno in classifica. La sfida si preannuncia aperta e combattuta, con i giocatori pronti a dare tutto per portare a casa il risultato.

Turno infrasettimanale di campionato per le squadre pratesi impegnate nel torneo di serie C, con entrambe chiamate a difendere le loro strisce vincenti e a confermare ambizioni e solidità in una fase della stagione che comincia a pesare in chiave playoff. La capolista Union Basket sarà di scena questa sera a Livorno, sul parquet del Don Bosco, con palla a due alle 21.15. Un impegno da non sottovalutare contro una formazione in piena lotta per consolidare la propria posizione nel gruppo di centro-alta classifica. I ragazzi pratesi, primi con 32 punti, vogliono dare continuità al percorso che fin qui li ha visti protagonisti di un campionato di alto profilo, fatto di equilibrio, intensità e continuità di rendimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il vertice serie C è made in Prato. Union a Livorno, Dragons in casa

Nel campionato di Serie C di basket, le squadre si preparano alla seconda parte della stagione.

Riprende il campionato di serie C toscana di pallacanestro, con la Fides che affronta la capolista Union Prato in una sfida importante per la classifica.

