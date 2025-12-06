Volley serie B2 L’Ambra deve ritrovare la via della vittoria | Coverciano è costruita per la promozione

Momento delicato per l’Ambra Cavallini Pontedera chiamata a ritrovare la via del successo dopo due stop consecutivi arrivati dopo una buona prima fase del campionato. Domani le pontederesi sono attese a Coverciano con fischio d’inizio alle 18 contro la padrona di casa del Florenzo Volley. "Questa settimana abbiamo effettuato lo stesso lavoro di sempre – commenta coach Alessandro Tagliagambe - cerchiamo di rimanere più calmi possibile, le ragazze si allenano bene quindi speriamo che partite come domenica scorsa non ricapitino più. La nostra avversaria di domani è una squadra costruita per la promozione, hanno incontrato qualche difficoltà iniziale ma sono in crescita, hanno giocatrici quasi tutte provenienti dalla categoria superiore e quindi dovremo fare molta attenzione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

