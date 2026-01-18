Pallavolo serie B2 femminile | MedTrade va sotto di due set ma la ribalta e batte Terrasini

Nel match di Serie B2 femminile, girone L, MedTrade ha affrontato Terrasini al PalaOreto. Dopo aver perso i primi due set, la squadra ha reagito e conquistato la vittoria, offrendo un esempio di determinazione e continuità. Una partita che ha dimostrato l’impegno delle atlete e il valore del campionato, rimanendo fedele all’obiettivo di crescita e competitività.

Gran bello spettacolo al PalaOreto nell'ultimo turno di andata del campionato di Serie B2 femminile, girone L. La MedTrade Volley Palermo conquista il derby contro la Panormus Volley Terrasini al tie break. Sembrava cosa fatta per le ospiti che si erano portate sullo 0-2, ma la reazione delle ragazze allenate da Linda Troiano arriva al momento giusto. Da lì, tutta un'altra partita, con il match che si chiude con la vittoria delle padrone di casa nel quinto set per 19-17. In partenza schierate Rizzo, Camarda, Mercanti, Azzolina, Giambona, Vujevic, con il libero Amenta. Combattuta alla pari la prima parte del primo set, poi le ospiti provano a scappare.

