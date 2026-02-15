Serie B Catanzaro e Mantova bloccate | 0-0 al Ceravolo equilibrio e prudenza in campo
Il match tra Catanzaro e Mantova si è concluso con un pareggio senza reti, a causa di molteplici errori offensivi di entrambe le squadre. Il punto è arrivato dopo un'ora di gioco, quando i portieri sono rimasti inattivi per gran parte del tempo, evidenziando una fase di studio tra le due formazioni. Sabato 14 febbraio 2026, allo stadio “Ceravolo”, le squadre hanno preferito non rischiare, limitandosi a controllare il pallino del gioco senza creare occasioni concrete.
Pareggio al Ceravolo: Catanzaro e Mantova si dividono la posta in una sfida tattica. Catanzaro e Mantova hanno pareggiato 0-0 allo stadio “Ceravolo” sabato 14 febbraio 2026, in un match di Serie B caratterizzato da equilibrio tattico e prudenza. Il Mantova, a caccia di punti per risalire in classifica dopo la sconfitta a Reggio Emilia, non è riuscito a sfondare contro una difesa organizzata, mentre il Catanzaro consolida la propria posizione in campionato. Formazioni e scelte iniziali. Francesco Modesto, tecnico del Mantova, ha optato per una formazione che mirava alla solidità e alla velocità nelle ripartenze, consapevole della difficoltà del confronto in Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu
Catanzaro-Sampdoria 0-0: reti bianche al Ceravolo, Viti si ferma subito
Nel match tra Catanzaro e Sampdoria si registra uno 0-0, con poche occasioni da entrambe le parti.
Catanzaro-Mantova in campo. Il parziale è 1-0. Alle 20.45 Studio giallorosso
L’attaccante Iemmello ha segnato al 7° minuto, portando il Catanzaro in vantaggio contro il Mantova, che si sta giocando in casa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Serie B: dilagano Venezia e Palermo. Ok Samp, Modena e Catanzaro; Calcio Serie B: Mantova beffato dalla nebbia. Al Ceravolo si impone 2-0 il Catanzaro; Serie B Pescara-Catanzaro: 0-2 Risultato finale; Calcio Serie B, oggi Catanzaro-Mantova: le ultime e le probabili formazioni. Diretta Radio su RTC.
Serie B, Catanzaro inarrestabile: Iemmello e Pontisso piegano il Mantova nella nebbia del CeravoloVittoria imprescindibile per il Catanzaro che al Ceravolo sotto la nebbia piega per 2-0 il Mantova. Settimana perfetta per i giallorossi, reduci da tre. tuttomercatoweb.com
Calcio Serie B, oggi Catanzaro-Mantova: le ultime e le probabili formazioni. Diretta Radio su RTCDue vittorie meritate ma possiamo fare ancora meglio. Così il tecnico del Catanzaro Calcio, Alberto Aquilani, alla vigilia di Catanzaro-Mantova, in programma oggi alle 17,15 allo Stadio Comunale. Di ... giornaledicalabria.it
SERIE B | Catanzaro, terza vittoria consecutiva: Mantova a tappeto con il gol di Iemmello e Pontisso FOTO https://gazzettadelsud.it/p=2171816 facebook
- Mantova 25ª giornata Serie B “Ceravolo” 17:15 #AvantiAquile x.com