Catanzaro-Sampdoria 0-0 | reti bianche al Ceravolo Viti si ferma subito

Nel match tra Catanzaro e Sampdoria si registra uno 0-0, con poche occasioni da entrambe le parti. La partita si conclude senza reti, evidenziando un equilibrio sul campo e una prestazione priva di momenti decisivi. La sfida, giocata al Ceravolo, si caratterizza per un ritmo contenuto e un risultato che rispecchia sostanzialmente l’andamento equilibrato della gara.

Un'occasione per tempo per i blucerchiati, ma Pigliacelli salva, bravo anche Martinelli (all'esordio) su Liberali e Pittarello. Cissè colpisce una traversa Al Ceravolo vince la noia. La Sampdoria pareggia 0-0 al termine di un match povero di occasioni e sostanzialmente equilibrato. Blucerchiati attenti dietro, ma poco incisivi, due le occasioni da rete, una con Abildgaard prima e Viti poi su sviluppi di corner all'11' e un'altra al 73' ancora con il danese, bravo Pigliacelli a respingere, sempre su sviluppi di calcio piazzato. Bravo anche l'esordiente Martinelli su Liberali e Pittarello, mentre Cissè colpisce una traversa.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Catanzaro-Sampdoria (domenica 25 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici. Segneranno entrambe al “Nicola Ceravolo”Analisi della sfida tra Catanzaro e Sampdoria, in programma domenica 25 gennaio 2026 alle 17:15 al “Nicola Ceravolo”.

Catanzaro-Sampdoria (domenica 25 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Segneranno entrambe al “Nicola Ceravolo”Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 17:15 si affrontano Catanzaro e Sampdoria al “Nicola Ceravolo”.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Sampdoria-Catanzaro 0-0 mi dí spiace ma,così non si va da nessuna parte!

Argomenti discussi: Catanzaro-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e Foti; Serie BKT, CATANZARO versus SAMPDORIA: 0-0 (AGGIORNAMENTI); Catanzaro-Sampdoria, tra solidarietà, calciomercato e voglia di riscatto, Aquilani: un abbraccio ai catanzaresi e alla famiglia Commisso; Verso Catanzaro: sei reti in amichevole al Golfo Paradiso.

Catanzaro-Sampdoria 0-0, le pagelle: Pigliacelli valore aggiunto, Martinelli positivoRisultato finale: Catanzaro-Sampdoria 0-0 CATANZARO Pigliacelli 7 - Risorsa preziosa per la costruzione dal basso, valore aggiunto fra i pali: salva il. tuttomercatoweb.com

Serie B, Catanzaro e Sampdoria si chiude senza sussulti: 0-0 il risultato finaleSi è chiusa senza emozioni né brividi la sfida tra Catanzaro e Sampdoria. 0-0 il risultato finale che non aiuta nessuna delle due compagini. tuttomercatoweb.com

Scegli il migliore in campo di CATANZARO SAMPDORIA lascia un commento indicando la tua preferenza. Thanks to Ares LaserGame for the sponsorsh. #CèsoloilCatanzaro - facebook.com facebook

Sampdoria contro Catanzaro e “mal di trasferta”: alle 17.15 blucerchiati in campo al “Ceravolo” x.com