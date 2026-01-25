Catanzaro-Sampdoria 0-0 | reti bianche al Ceravolo Viti si ferma subito

Nel match tra Catanzaro e Sampdoria si registra uno 0-0, con poche occasioni da entrambe le parti. La partita si conclude senza reti, evidenziando un equilibrio sul campo e una prestazione priva di momenti decisivi. La sfida, giocata al Ceravolo, si caratterizza per un ritmo contenuto e un risultato che rispecchia sostanzialmente l’andamento equilibrato della gara.

Un'occasione per tempo per i blucerchiati, ma Pigliacelli salva, bravo anche Martinelli (all'esordio) su Liberali e Pittarello. Cissè colpisce una traversa Al Ceravolo vince la noia. La Sampdoria pareggia 0-0 al termine di un match povero di occasioni e sostanzialmente equilibrato. Blucerchiati attenti dietro, ma poco incisivi, due le occasioni da rete, una con Abildgaard prima e Viti poi su sviluppi di corner all'11' e un'altra al 73' ancora con il danese, bravo Pigliacelli a respingere, sempre su sviluppi di calcio piazzato. Bravo anche l'esordiente Martinelli su Liberali e Pittarello, mentre Cissè colpisce una traversa.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

