Catanzaro-Mantova in campo Il parziale è 1-0 Alle 20.45 Studio giallorosso

L’attaccante Iemmello ha segnato al 7° minuto, portando il Catanzaro in vantaggio contro il Mantova, che si sta giocando in casa. La partita è iniziata sotto gli occhi di molti tifosi, con i giallorossi che cercano di consolidare il risultato. Alle 20.45, su Studio Giallorosso, si approfondirà la situazione in campo. Aquilani, allenatore del Mantova, osserva attentamente le mosse dei suoi, mentre i giocatori del Catanzaro cercano di mantenere il ritmo. La scena si svolge al Ceravolo, dove i padroni di casa hanno già messo paura agli avversari.

Catanzaro-Mantova: Iemmello Illumina il Ceravolo, Aquilani Studia le Mosse a Metà Tempo. CATANZARO – Si è sbloccata la sfida tra Catanzaro e Mantova, valida per la Serie C, con la rete di Iemmello al 7° minuto che ha portato in vantaggio i padroni di casa. Il match, seguito da un'analisi in studio prevista per le 20:45, rappresenta un banco di prova importante per le ambizioni di entrambe le squadre. Un Inizio di Partita Intenso e un Catanzaro Aggressivo. Il "Giovanni Ceravolo" ha assistito a un avvio di partita vibrante, con il Catanzaro che ha immediatamente cercato di imporre il proprio gioco.

