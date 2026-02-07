Terremoto sull’A2 | Bergamo si è ritirata La Vuelle perde quattro punti in classifica

Ieri mattina Bergamo ha annunciato ufficialmente alla Fip di voler lasciare il campionato di A2. La decisione ha sorpreso tutti, considerando che finora si erano fatte solo “scosse” di tensione. Nel pomeriggio, il giudice sportivo ha confermato l’esclusione della Blu Basket, lasciando il campionato senza una squadra e creando un vero e proprio terremoto nel torneo. La Vuelle, che stava affrontando le conseguenze di questa crisi, ha perso quattro punti in classifica.

Terremoto sul campionato di A2. C’erano già state delle scosse, ma tutti facevano finta di niente. Fino a che, ieri mattina, Bergamo ha comunicato ufficialmente alla Fip la sua rinuncia al campionato e nel pomeriggio il giudice sportivo ha emesso il provvedimento che esclude la Blu Basket dal campionato di A2. La conseguenza è lo sconvolgimento della classifica perché il regolamento prevede "l’annullamento di tutte le partite sin qui disputate dalla società Blu Basket 1971, come disposto dall’art.17 comma 3 del Regolamento Esecutivo Gare". A pagare di più nell’immediato sono le squadre che hanno già affrontato - e battuto - Bergamo due volte a cui sono stati tolti 4 punti in classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

