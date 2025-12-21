Serie A2 | ore 18 al PalaDozza arriva la squadra pugliese penultima in classifica Fortitudo più forte dell’emergenza Servono i due punti contro Ruvo

Alle ore 18 al PalaDozza si sfideranno Fortitudo e Ruvo di Puglia, squadra penultima in classifica. La Fortitudo, nonostante le difficoltà, cerca di mantenere alta la concentrazione e ottenere i punti necessari per consolidare la propria posizione in classifica. La partita rappresenta un’occasione importante per i biancoblù di proseguire la rincorsa verso le prime quattro posizioni. È fondamentale che la squadra dimostri la sua solidità e determinazione.

La Fortitudo prova a rendere normale quello che continua a essere una situazione di emergenza. Con l'obiettivo di regalare ai tifosi una vittoria da mettere sotto l'albero con un po' di serenità e a due punti che possono tenere vive le speranze di finire tra le prime quattro, la Flats Service alle 18 ospita al PalaDozza la matricola Ruvo di Puglia. Per trovare un po' di salute, come chiedeva il presidente Stefano Tedeschi, c'è bisogno di tempo, anche se la buona notizia arriva dal ritorno di Matteo Fantinelli. L'infermeria della Fortitudo è ancora piena e coach Attilio Caja deve fare ancora i conti con l'emergenza di un organico ampio, ma non sconfinato.

BASKET SERIE A2 - La Fortitudo di coach Attilio Caja è nel gruppone delle seconde in classifica, a 20 punti e +2 sui biancorossi, un bottino arrivato principalmente sul parquet del PalaDozza - facebook.com facebook

