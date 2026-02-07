Serie A Fiorentina-Torino 2-2 Maripán decisivo in extremis Gol e highlights

Firenze, finisce 2-2 tra Fiorentina e Torino. La partita si decide all’ultimo secondo con Maripán che segna il gol del pareggio. La Fiorentina gioca in casa e si spinge in avanti, ma il Torino resiste e trova il gol che riporta in parità. Un punto che lascia amaro, ma anche soddisfatto il Toro, che dimostra di avere carattere e di crescere.

Firenze amara, ma anche orgogliosa. Il Torino esce dal Franchi con un pareggio che vale molto più di un semplice punto, soprattutto per come arriva e per quello che racconta sul carattere di una squadra che continua a crescere. Contro la Fiorentina finisce 2-2, con i granata capaci di reagire due.

