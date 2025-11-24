Serie A Torino-Como 1-5 Crollo granata | gol e highlights
Il Torino vive una delle serate più amare di questa stagione, crollando 5-1 all’Olimpico Grande Torino sotto i colpi di un Como brillante, organizzato e spietato. Una sconfitta che pesa, soprattutto perché arriva in casa e contro un avversario che ha interpretato la partita con coraggio e qualità. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Serie A, Torino-Como 1-5: goleada dei lariani, al sesto posto in zona Conference Olimpico Grande Torino
Jayden Addai's brace! Serie A | Torino 1-2 Como
Serie A, Torino-Como 1-5: show di Fabregas con doppietta di Addai - I lariani dominano: due reti dell'olandese, torna al gol Nico Paz e segnano pure Ramon e Baturina.
Torino-Como 1-5: video, gol e highlights - La squadra di Fabregas non molla il treno Europa e con un'altra grande prestazione demolisce la resistenza del Torino battuto 5-1.
Serie A: Como sogna la Champions, Toro umiliato in casa con 5 gol - Il Torino dura un tempo, poi si scatena il Como dei ragazzi terribili: Nico Paz e compagni trionfano con un netto 5-1.