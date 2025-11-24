Serie A Torino-Como 1-5 Crollo granata | gol e highlights

Torinotoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Torino vive una delle serate più amare di questa stagione, crollando 5-1 all’Olimpico Grande Torino sotto i colpi di un Como brillante, organizzato e spietato. Una sconfitta che pesa, soprattutto perché arriva in casa e contro un avversario che ha interpretato la partita con coraggio e qualità. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

serie a torino como 1 5 crollo granata gol e highlights

© Torinotoday.it - Serie A, Torino-Como 1-5. Crollo granata: gol e highlights

Altri contenuti sullo stesso argomento

serie torino como 1Serie A, Torino-Como 1-5: show di Fabregas con doppietta di Addai - I lariani dominano: due reti dell'olandese, torna al gol Nico Paz e segnano pure Ramon e Baturina. msn.com scrive

serie torino como 1Torino-Como 1-5: video, gol e highlights - La squadra di Fabregas non molla il treno Europa e con un'altra grande prestazione demolisce la resistenza del Torino battuto 5- Lo riporta sport.sky.it

serie torino como 1Serie A: Como sogna la Champions, Toro umiliato in casa con 5 gol - Il Torino dura un tempo, poi si scatena il Como dei ragazzi terribili: Nico Paz e compagni trionfano con un netto 5- Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Torino Como 1