Rocchi ammette l’errore su Kalulu | Decisione chiaramente errata E c’è stata una simulazione

Pierluigi Rocchi ha riconosciuto di aver commesso un errore durante la partita tra Inter e Juventus, quando ha deciso di espellere Pierre Kalulu. La causa è stata la valutazione sbagliata di un intervento, che Rocchi ora definisce “chiaramente errato”. In più, ha ammesso che c’è stata una simulazione da parte del giocatore francese, che ha influenzato la sua decisione.

"> Dopo le polemiche per l’espulsione di Pierre Kalulu in Inter-Juventus, arriva l’ammissione ufficiale. Gianluca Rocchi, designatore della CAN A-B, interviene ai microfoni dell’ANSA e riconosce l’errore nella gestione della seconda ammonizione del difensore. «Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla», ha dichiarato Rocchi all’ANSA, sottolineando come il mancato intervento tecnologico abbia impedito di correggere una valutazione ritenuta sbagliata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Rocchi ammette l’errore su Kalulu: «Decisione chiaramente errata. E c’è stata una simulazione» Rocchi attacca Bastoni: “La Penna non è stato il solo a sbagliare, c’è stata una simulazione chiara” Gianluca Rocchi ha criticato Bastoni dopo l'episodio durante Inter-Juve, riconoscendo che anche La Penna ha commesso errori. Rosso a Kalulu, Rocchi: “La Penna ha sbagliato, ma simulazione evidente. Cercano di fregarci” Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, ha accusato l’arbitro La Penna di aver commesso un errore nel mostrare il cartellino rosso a Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news: rocchi ammette Argomenti discussi: Napoli-Como, Conte danneggiato dall'arbitro: il messaggio a Rocchi, la lite con Mauro l'ammissione di Fabregas; Open Var Tommasi ammette | Gila-Cabal? C’è una matrice di punibilità! Vi spiego l’errore in Corner-Vergara. Rocchi ammette l'errore di La Penna e incolpa Bastoni per la simulazione in Inter-JuveLe parole del designatore arbitrale intercettato dall'Ansa dopo il discusso derby d'Italia. msn.com All'Ansa #Rocchi ammette l'errore: "Siamo molto dispiaciuti sia per la decisione di La Penna sia per non aver potuto usare il #Var per sanarla" Le parole del designatore arbitrale: https://www.ilnapolista.it/2026/02/rocchi-attacca-bastoni-la-penna-non-e-stato-il- facebook