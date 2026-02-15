Gianluca Rocchi, responsabile dell’Aia, ha detto che l’arbitro La Penna ha commesso un errore evidente nel caso di Kalulu e Bastoni durante la partita tra Inter e Juventus, e ha accusato qualcuno di voler mettere in cattiva luce gli arbitri. Rocchi ha spiegato che l’episodio è stato chiaramente sbagliato, anche se l’arbitro ha preso la decisione in buona fede. La partita si è accesa subito dopo l’errore, con i tifosi che hanno commentato la decisione sui social.

L’ Aia e il designatore Gianluca Rocchi sono “molto dispiaciuti” dell’episodio accaduto in Inter-Juventus con l’espulsione di Kalulu per doppia ammonizione. Rocchi in una dichiarazione ammette che “la decisione di La Penna è chiaramente errata” anche “per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla”. Allo stesso tempo il designatore stigmatizza il comportamento del difensore nerazzurro Bastoni. “La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato – sottolinea Rocchi tramite l’Aia – perché ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inter-Juventus, Rocchi (Aia): “Kalulu-Bastoni? Chiaro errore di La Penna, ma c’è chi vuole fregarci”

L’arbitro La Penna ha commesso un errore durante la partita tra Inter e Juventus, e questo ha portato all’espulsione di Kalulu.

Rocchi ha criticato l’errore di Rosso Kakulu, sottolineando che anche chi cerca di approfittarsi sbaglia.

Pareri su Juventus - Inter Risultato giusto #calcio #juventus #inter #SerieA #juventusinter

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.