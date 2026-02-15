Kalulu espulso in Inter-Juve furia Spalletti contro La Penna
Durante la partita tra Inter e Juventus, Kalulu è stato espulso al 70° minuto, scatenando la reazione furiosa di Spalletti contro il direttore di gara La Penna. L’allenatore nerazzurro ha protestato vivacemente con il fischietto dopo che l’arbitro ha mostrato il cartellino rosso al difensore francese, che aveva commesso un fallo duro su un attaccante avversario. La decisione ha cambiato le sorti del match, che si è concluso con una vittoria per 3-2 dei nerazzurri.
(Adnkronos) – Furia Spalletti in Inter-Juventus. Oggi, sabato 14 febbraio, i nerazzurri hanno battuto i bianconeri a San Siro per 3-2, nel big match della 25esima giornata di Serie A. La partita è stata fortemente condizionata dall’espulsione, per doppia ammonizione, di Kalulu al 42', contestatissima sia dal difensore francese che dal tecnico bianconero, che a fine primo tempo è andato a lamentarsi direttamente con l’arbitro La Penna. Kalulu ha rimediato la seconda ammonizione per un’evidente simulazione di Bastoni che fa espellere l’avversario e esulta come se avesse segnato un gol. Un video che arriva dagli spalti di San Siro mostra Spalletti infuriato per la decisione del direttore di gara urlare: “Ci hai rovinato la partita”, spalleggiato dalla dirigenza della Juventus. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Furia Spalletti e Comolli nel tunnel degli spogliatoi contro La Penna
Luciano Spalletti e Francesco Comolli si sono scagliati contro La Penna nel tunnel degli spogliatoi dopo la partita tra Juventus e Inter.
Inter-Juve, Bastoni simula e Kalulu viene espulso: "Partita falsata"
Durante il match tra Inter e Juventus, Bastoni ha simulato un fallo e questa azione ha portato all'espulsione di Kalulu, lasciando i bianconeri in inferiorità numerica.
Inter-Juve: La furia di Comolli contro La Penna a fine primo tempo!
