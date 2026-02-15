Serie A il Napoli pareggia in casa contro la Roma

Il portiere Alisson, al suo debutto con la Roma, ha segnato un gol che ha fermato il Napoli sul pareggio al Maradona. La partita termina 1-1, con i partenopei che mantengono il terzo posto in classifica, ora a 11 punti dall’Inter.

Gli azzurri pareggiano grazie ad Alisson che debutta e segna. Il Napoli pareggia al Maradona contro la Roma e blinda il terzo posto ad 11 punti dall’Inter. La 25° giornata di Serie A inizia in salita per il Napoli che a sette minuti dall’inizio subisce gol. La difesa azzurra lascia passare un pallone filtrante di Zaragoza, il numero 97 della Roma cerca e trova Male che segna battendo Milinkovic-Savic. La squadra di Conte attacca ma concede spazi ai giallorossi che si spingono nella metà campo avversaria. A cinque minuti dalla fine del primo tempo a pareggiare i conti ci pensa il numero 37 del Napoli, gli azzurri attaccano facendo un gran possesso palla quando Elmas indirizza la sfera a Spinazzola che tira e segna. 🔗 Leggi su Primacampania.it

