Diretta gol Serie A | il Genoa la pareggia 2-2 nel segno di Colombo col Napoli

Questa sera il Genoa e il Napoli chiudono in parità 2-2 dopo una partita emozionante. Colombo fa il suo ingresso in scena e segna il gol che permette ai rossoblù di pareggiare. La partita si è accesa nel secondo tempo, con entrambe le squadre che hanno cercato il vantaggio fino all’ultimo minuto. I tifosi presenti allo stadio hanno assistito a un match combattuto e ricco di emozioni.

