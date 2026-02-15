Senza consenso è stupro | Bologna scende in piazza contro il ddl Bongiorno

A Bologna, un gruppo di cittadini ha deciso di scendere in piazza domenica 15 febbraio per protestare contro il disegno di legge Bongiorno, che considerano troppo permissivo sui reati di stupro. La manifestazione si terrà alle 15 in piazza VIII Agosto, organizzata da “La Casa delle donne per non subire violenza” e “Non una di meno” Bologna, con il supporto dei centri antiviolenza locali e varie associazioni. La protesta vuole attirare l’attenzione sul rischio di indebolire le pene per chi commette violenza sessuale senza il consenso.

Il Partito Democratico di Benevento manifesta il suo dissenso contro il DDL Bongiorno, dichiarando che “senza consenso è stupro”.

Centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro il Ddl Bongiorno.

