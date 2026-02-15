Senza consenso è stupro | anche l' assessore Pecoraro in piazza a Napoli
L'assessore Pecoraro ha preso parte a una manifestazione a Napoli per ribadire che, senza consenso, non si può parlare d'altro che di stupro. La protesta si è svolta in Piazza del Plebiscito, dove centinaia di persone hanno ascoltato il suo messaggio. La sua presenza ha sottolineato come il tema sia ancora al centro dell'attenzione pubblica e della politica locale.
"Oggi ho partecipato al presidio di Napoli, in Piazza del Plebiscito, per ribadire un principio che non può essere messo in discussione: senza consenso è stupro. Il 15 febbraio è una data simbolica: nel 1996 la legge 66 ha riconosciuto finalmente la violenza sessuale come reato contro la persona, superando distinzioni umilianti e arretrate". Lo ha fatto sapere l'avvocata Claudia Pecoraro, assessora regionale M5S. "La riforma proposta dal Governo, eliminando il riferimento al consenso e indebolendo l’impianto sanzionatorio dell’art. 609 bis, rappresenta un pericoloso passo indietro, in contrasto con la Convenzione di Istanbul e con i diritti fondamentali delle donne.🔗 Leggi su Salernotoday.it
L'assessore regionale alle Pari Opportunità e all'Ambiente, Claudia Pecoraro, ha preso parte questa mattina a un presidio in Piazza del Plebiscito a Napoli, convocato per ribadire che senza consenso non si tratta di altro che stupro.
