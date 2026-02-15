Presidio in Piazza del Plebiscito | senza consenso é stupro

L’assessore regionale alle Pari Opportunità e all’Ambiente, Claudia Pecoraro, ha preso parte questa mattina a un presidio in Piazza del Plebiscito a Napoli, convocato per ribadire che senza consenso non si tratta di altro che stupro. Durante la manifestazione, i partecipanti hanno espresso il loro dissenso contro le recenti proposte di legge che, secondo loro, rischiano di ridimensionare la gravità dei reati sessuali. Un rappresentante del comitato ha anche distribuito volantini con messaggi chiari: il rispetto reciproco deve essere sempre garantito.

Tempo di lettura: < 1 minuto Anche l'assessore regionale alle Pari Opportunità e all'Ambiente, Claudia Pecoraro ha partecipato questa mattina al presidio che si è svolto a Napoli in Piazza del Plebiscito, per ribadire un principio che non può essere messo in discussione: senza consenso è stupro. La manifestazione ha partecipato anche il presidente della regione Campania Roberto Fico. Come ricorda in una nota l'assessore Pecoraro. "Il 15 febbraio è una data simbolica: nel 1996 la legge 66 ha riconosciuto finalmente la violenza sessuale come reato contro la persona, superando distinzioni umilianti e arretrate".