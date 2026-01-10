Primarie del centrosinistra a Senigallia | perché votare Dario Romano
Le primarie del centrosinistra a Senigallia rappresentano un momento importante per la scelta del candidato alle prossime amministrative del 2026. Tra i candidati in corsa, Dario Romano si distingue per il suo impegno e la conoscenza del territorio. Votare Romano significa sostenere un progetto di continuità e sviluppo per la città, con un approccio pragmatico e orientato alle esigenze della comunità.
SENIGALLIA – Dal Pd, partito di Dario Romano, candidato alle primarie del centrosinistra in vista delle elezioni amministrative della primavera 2026 a Senigallia, riceviamo e pubblichiamo: «Senigallia è di fronte a un passaggio decisivo per il proprio futuro. Le primarie del centrosinistra, in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Primarie del centrosinistra a Senigallia: perché votare Marco Lion
Leggi anche: Primarie del centrosinistra: tutto su come, dove e quando votare. La sfida è tra Marco Lion (Ev) e Dario Romano (Pd)
Primarie centrosinistra Senigallia: partecipare per scegliere, votare per cambiare - Senigallia è di fronte a un passaggio decisivo per il proprio futuro. senigallianotizie.it
A Senigallia centrosinistra chiamato a scelta tra Lion e Romano – VIDEO del confronto - Si è svolto nella serata di giovedì 8 gennaio all’Auditorium San Rocco di Senigallia l’ultimo confronto tra Marco Lion e Dario Romano, candidati alle elezioni primarie del centrosinistra, che domenica ... senigallianotizie.it
"Vogliamo lavorare alla Senigallia del futuro" - Domenica le primarie del centrosinistra per scegliere il candidato a sindaco tra Dario Romano e Marco Lion. msn.com
L’ex consigliere regionale apre alla sua possibile candidatura come sindaco per il centrosinistra. Anche attraverso un percorso che passi per le primarie - facebook.com facebook
Ernesto Maria Ruffini "Spero che nel centrosinistra ci siano le primarie, sì al voto digitale" x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.