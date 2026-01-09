Elezioni comunali a Senigallia nel centrosinistra scatta la sfida nelle primarie tra Romano e Lion
Le primarie del centrosinistra a Senigallia si terranno domenica 11 gennaio, dalle 8 alle 20, per scegliere il candidato sindaco in vista delle elezioni comunali del 2026. La sfida riguarda i candidati Romano e Lion, entrambi impegnati nel processo di selezione. La consultazione rappresenta un passaggio importante nel percorso politico locale, che coinvolge la comunità e definisce le future strategie amministrative per la città.
SENIGALLIA – Saranno le urne delle primarie, aperte domenica 11 gennaio dalle 8 alle 20, a decidere il candidato sindaco del centrosinistra unitario in vista delle elezioni comunali 2026 di Senigallia, uno dei centri più popolosi delle Marche con oltre 44mila abitanti. A contendersi la guida. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Primarie del centrosinistra: tutto su come, dove e quando votare. La sfida è tra Marco Lion (Ev) e Dario Romano (Pd)
Leggi anche: Elezioni comunali a Senigallia, raccolta di firme per i due candidati del centrosinistra alle primarie
Primarie del centrosinistra: tutto su come, dove e quando votare. La sfida è tra Marco Lion (Ev) e Dario Romano (Pd); Senigallia - Primarie centrosinistra, domenica 11 si sceglierà tra Lion e Romano; Bilancio Senigallia, la contromanovra del centrosinistra; Primarie del centrosinistra: tutto su come, dove e quando votare. La sfida è tra Marco Lion (Ev) e Dario Romano (Pd).
Comunali a Senigallia, primarie nel centrosinistra con la sfida tra Romano e Lion - Saranno le urne delle primarie, aperte domenica 11 gennaio dalle 8 alle 20, a decidere il candidato sindaco del centrosinistra unitario in vista delle elezioni comunali 2026 di Senigallia (Ancona), un ... ansa.it
A Senigallia centrosinistra chiamato a scelta tra Lion e Romano – VIDEO del confronto - Si è svolto nella serata di giovedì 8 gennaio all’Auditorium San Rocco di Senigallia l’ultimo confronto tra Marco Lion e Dario Romano, candidati alle elezioni primarie del centrosinistra, che domenica ... senigallianotizie.it
Senigallia - Primarie centrosinistra, domenica 11 si sceglierà tra Lion e Romano - Le primarie per la scelta del candidato o candidata sindaco sono una consultazione elettorale, non prevista dalla legge dello Stato, ma organizzata autonomamente da un partito o da una co ... veratv.it
Un audio che sta circolando inchioderebbe esponenti del Partito Democratico di Portici parlando di “50 euro per ogni voto”, pochi giorni prima delle elezioni comunali del 2022. Nell’audio si sente una donna invitare altre persone ad andare da un assessore d x.com
MilanoPaviaTV - Canale78 A Mortara si incomincia a parlare di elezioni comunali, in vista dell’appuntamento anticipato alla tarda primavera di quest’anno. Al momento c’è un solo candidato certo, Massimiliano Farrell di Rifondazione comunista, per cui da te - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.