Elezioni comunali a Senigallia nel centrosinistra scatta la sfida nelle primarie tra Romano e Lion

Le primarie del centrosinistra a Senigallia si terranno domenica 11 gennaio, dalle 8 alle 20, per scegliere il candidato sindaco in vista delle elezioni comunali del 2026. La sfida riguarda i candidati Romano e Lion, entrambi impegnati nel processo di selezione. La consultazione rappresenta un passaggio importante nel percorso politico locale, che coinvolge la comunità e definisce le future strategie amministrative per la città.

