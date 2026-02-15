Sei sindaci in viaggio in Terrasanta | Esperienza profonda e toccante

Sei sindaci italiani hanno visitato la Terrasanta per approfondire le relazioni con le comunità locali e promuovere progetti di sviluppo. Durante il viaggio, hanno incontrato leader religiosi e visitato siti storici, portando con sé un messaggio di solidarietà e collaborazione. Al ritorno, si sono detti pronti a mettere in pratica le idee raccolte sul campo.

Sei sindaci in Terrasanta, viaggio istituzionale ed esperienza umana. E al ritorno, la consapevolezza della missione: "Per quei luoghi, e quelle persone, è il momento di ‘fare’". E’ finito da pochi giorni il viaggio che ha condotto a Betlemme, Gerusalemme e Gerico sei primi cittadini lombardi: Mauro Gattinoni di Lecco, Ilaria Scaccabarozzi di Gorgonzola, Luca Nuvoli di Arese, Alberto Rossi di Seregno, Sara Dossola, Lesmo, Lorenzo Radice, di Legnano. Ieri, subito, il resoconto e il messaggio, organizzati nella sala consiliare di Lecco alla presenza di tutti i protagonisti. "Una restituzione a caldo – così Gattinoni, padrone di casa –, perché così, laggiù, ci hanno pregato di fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

I sindaci italiani in Terrasanta affermano che è ora di rompere il silenzio e avviare un dialogo concreto.

