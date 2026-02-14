I sindaci italiani in Terrasanta affermano che è ora di rompere il silenzio e avviare un dialogo concreto. Durante il viaggio, hanno incontrato rappresentanti locali e visitato comunità che vivono in condizioni difficili. Al ritorno, riflettono sulla necessità di agire per sostenere quei territori e le persone che li abitano.

Comuni in Terrasanta, viaggio istituzionale ed esperienza umana. E al ritorno, la consapevolezza della missione: "Per quei luoghi, e quelle persone, è il momento di ‘fare’". È finito da pochi giorni il viaggio che ha condotto a Betlemme, Gerusalemme e Gerico sei sindaci lombardi: Mauro Gattinoni di Lecco, Alberto Rossi di Seregno, Sara Dossola di Lesmo, Ilaria Scaccabarozzi di Gorgonzola, Luca Nuvoli di Arese e Lorenzo Radice di Legnano. Ieri, subito, il resoconto e il messaggio, organizzati nella sala consiliare del capoluogo lariano alla presenza di tutti i protagonisti. "Una restituzione a caldo – così Gattinoni, padrone di casa –, perché così, laggiù, ci hanno pregato di fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I sindaci in Terrasanta: "Rompiamo il silenzio il dialogo è fondamentale. Bisogna costruire ponti"

