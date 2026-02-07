A Twickenham, l’Inghilterra ha dominato il Galles nel primo match del Sei Nazioni 2026. La squadra inglese ha preso il comando fin dai primi minuti e ha continuato a spingere senza lasciare spazio agli avversari. Il Galles si è mostrato irregolare e in difficoltà, senza riuscire a reagire. Alla fine, il risultato è stato netto e senza appello.

Si è chiusa la prima giornata del Guinness Sei Nazioni 2026 e a Twickenham non c’è partita tra l’Inghilterra e il Galles. I padroni di casa dominano fin dal fischio d’inizio e chiudono virtualmente i giochi già nel primo tempo, con i gallesi che tra falli ed errori hanno giocato un match allo sbando. Avvio travolgente dell’Inghilterra, che nei primi 20 minuti mette subito alle corde il Galles. Dopo appena un giro d’orologio Ben Earl buca la linea difensiva gallese dando il segnale dell’assalto, e al 2’ George Ford inaugura il tabellino dalla piazzola per il 3-0. Il dominio inglese prende forma al 7’: ancora Ford ispira con mani educatissime, la difesa si apre e Henry Arundell sfreccia nel varco per la meta, poi trasformata dallo stesso numero 10 per il 10-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, Sei Nazioni: l’Inghilterra annichilisce un Galles allo sbando

Approfondimenti su Sei Nazioni 2026

Questa mattina sono state svelate le ambizioni delle squadre per il Sei Nazioni 2026.

Il Calendario Sei Nazioni Rugby 2026 presenta il programma delle partite dal 5 febbraio al 14 marzo, con incontri trasmessi in tv e streaming.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Rugby World Cup semi final highlights: Red Roses v France

Ultime notizie su Sei Nazioni 2026

Argomenti discussi: Sei Nazioni di rugby, quando gioca l'Italia? Il calendario delle partite degli azzurri; Sei Nazioni, come stanno le avversarie dell'Italia? Le possibilità degli Azzurri nelle 5 partite del torneo; Italrugby, il XV per la sfida alla Scozia; ITALIA-SCOZIA: LA PREVIEW.

L’Italia ha battuto la Scozia nella prima partita del Sei Nazioni maschile di rugbyIl Sei Nazioni maschile, il principale torneo europeo di rugby, è cominciato bene per l’Italia: nella prima partita ha battuto 18-15 la Scozia. Si giocava allo Stadio Olimpico di Roma. ilpost.it

Sei Nazioni di rugby, l’Italia supera la Scozia 18-15Debutto positivo al Sei Nazioni per l'Italia, che supera 18-15 la Scozia al termine di una vera e propria battaglia sul manto dell'Olimpico colpito da una ... lapresse.it

Esordio con vittoria per la nazionale italiana di rugby nel torneo Sei Nazioni 2026. Gli azzurri del ct Gonzalo Quesada hanno battuto la Scozia 18-15 (15-7) allo stadio Olimpico di Roma, segnando due mete, con Lynagh e Menoncello nel primo tempo, contro u facebook

#Rugby, Italia debutto da urlo al Sei Nazioni:18-15 alla Scozia x.com